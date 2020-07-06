Лікарня-парк: в Китаї побудують інноваційний реабілітаційний центр – неймовірні фото
Архітектор Стефано Боері виграв конкурс на будівництво найбільшого за розмірами та найбільш інноваційного реабілітаційного центру в усьому Китаї. Проєкт розкинеться на величезній площі, та створить "набір зелених терас, що поєднають природу і архітектуру". На будівництво споруди піде приблизно 3 роки.
Реабілітаційний центр планують зводити в Женьшені, адже саме це місто є одним із центрів найрозвинутішого регіону країни – південно-східного, пише Archdaily.
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За словами розробників нова будівля буде добре інтегрована у міську архітектуру.
Архітектор поки не представив фото інтер'єрів / Фото Archdaily
Реалізовувати проєкт планують поряд з міським парком, щоб пацієнти мали доступ до зелених зон за межами приміщення. Новий центр повинен стати тимчасовою або ж постійною домівкою для людей з інвалідністю віком від 16 до 60 років.
Так виглядатиме центр з вулиці / Фото Archdaily
Наш проєкт відкриває новий погляд на архітектуру великих реабілітаційних центрів. Адже будівля буде повністю інклюзивною та пропонуватиме вільний доступ до зелених насаджень,
– розповів головний архітектор центру Стефано Боері.
Громадський парк буде сусідом нового центру / Фото Archdaily
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Проєкт поки на стадії розробки. Відомо, що реабілітаційний центр пропонуватиме широкий спектр послуг. Реабілітація, навчання, розважальні та мистецькі заходи, освіта, робочі місця та навіть музей – все це буде доступним для пацієнтів.