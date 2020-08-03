У Львові розпочали процес відновлення старого трамвайного депо на розі вулиць Сахарова і Вітовського. Приміщення, яке було побудоване ще у 1894 році виконуватиме роль соціального хабу під назвою Lem Station – в честь польського письменника Станіслава Лема.

Відкрити новий простір планують у 2023 році, інформує Tvoemisto.

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Депо будувалось під перші електричні трамваї, які запрацювали у 1894 році. Приміщення служило місцем для зберігання транспорту та його ремонту. Втім, пізніше на вулиці Городоцькій відкрили інше депо, до якого і переїхали трамваї, а старе, було покинуте.

Проєкт дасть друге дихання приміщенню:

Сьогодні тут планують оновити будівлі, не руйнуючи їхнього "історичного сенсу". Так, тут збережуть частину станцій без добудов і кондиціонерів, залишать недоторканими фасади, структуру даху, вікна та трамвайні колії.



Загалом депо збереже свій зовнішній вигляд / Фото Archdaily

Новий простір буде цікавим передусім стартаперам, IT-фахівцям та фрілансерам, адже проєкт запропонує івент-зону, коворкінг, фудкорт, відкриті тераси та майстерні.



Так виглядатиме двір депо / Фото Archdaily

Загальна площа території складає приблизно 5 тисяч квадратних метрів, а інвестори протягом 50 років оплачуватимуть оренду місту в розмірі 5% від загальної вартості об'єкту.

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Дивіться більше фото проєкту реновації трамвайного депо: