Вілла, яка зараз розташовується в колишній комерційній будівлі неподалік Роттердама, зазнала реновації місцевою студією. Ремонт зачепив зовнішню частину будинку, а також подвір'я. Тепер стиль будинку більше схожий на традиційний марокканський.

Усі марокканські будівлі традиційно облаштовувались саме навколо подвір'я, повідомляє Dezeen.

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Будинок для сім'ї з п'яти осіб був побудований з двох частин, які розташовані по обидва боки двору. Зрештою, саме подвір'я надає помешканню більше світла, яке спочатку було побудоване для комерційних, а не житлових цілей.



Коричневий колір позначає колір піску / Фото Dezeen

Всередині здається ніби ви перебуваєте у дворі. Адже тут є кухня відкритого плану з баром для сніданку, а їдальня та вітальня розташовані уздовж стіни будівлі.



Подвір'я є центральною частиною всього комплексу / Фото Dezeen

Кухонний острівець – це монолітний блок із порошкової сталі. Спальня розташована окремо від решти будівлі.



Кожна кімната тут доволі простора / Фото Dezeen

Екстер'єр будівлі та подвір'я відрізняються своїм коричневим кольором, який також вказує на приналежність до марокканського стилю архітектури. Теракотова плитка, яка викладена на землі, тут використана повторно.



Великі вікна є винятковою особливістю цього проєкту / Фото Dezeen

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Ще однією цікавою деталлю, що вказує на приналежність стилю, є синя плитка, якою викладений басейн в дворі та стіни у ванній.