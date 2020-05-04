Майданчик для гольфу посеред пустелі – фото грандіозного бізнес-центру в Йорданії

В Йорданії неподалік міста Акаба посеред пустелі побудують великий курортний комплекс під назвою "Айла Оазис". Будівля матиме площу 13 тисяч квадратних метрів. Під час проєктування архітектори надихалися пісочними дюнами.

Хоч будівля і зведена повністю з бетону, зовні вона не повинна руйнувати ландшафт пустелі та виглядати гармонійно посеред навколишніх пісків, пише Archdaily.

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Вигнуті отвори відкривають панораму на поле для гольфу та гори на задньому плані міста. Сонячне світло фільтрується через екрани з перфорованої сталі замість вікон.



Тут відсутні традиційні для європейців скляні вікна / фото: Archdaily

Архітектори кажуть, що саме йорданські візерунки надихали їх на трикутні отвори екранів, тоді як відтінки навколишніх гір перегукувалися в кольорах з монолітним бетоном.

На будівництві трудились місцеві робітники, а технології будівництва будівель із суцільного бетону їх навчили у Європейському офісі архітектури "Оппенгайм".



Більшість просторів проєкту матимуть комерційне призначення / фото: Archdaily

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Місто розташоване на березі Акабської затоки Червоного моря біля кордону з Ізраїлем

На величезній площі бізнес-центру розмістять житлові квартири, готелі та комерційні приміщення, зосереджені навколо поля для гольфу. Гостям тут пропонуватимуть свої послуги ресторани, лаунж-зони, банкетні приміщення, спа-центри та інші заклади.

Більше фото архітектурного проєкту з Йорданії: