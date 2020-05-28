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В Мексиці побудували приватне житло з виходами на всі чотири сторони світу – фото

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Будинок побудований на пагорбі за містом
Будинок побудований на пагорбі за містом / Archdaily

В Мексиці неподалік міста Андандаро побудували житловий заміський будинок з входами та виходами на всі чотири сторони світу. Окрім незвичної форми, навколо житла облаштували велике подвіря, а інтер'єр облицьований деревом.

Будинок розташований посеред гірського ландшафту, тому власнику було важко отримати дозвіл на будівництво, пише Archdaily.

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Замість того, щоб будувати перпендикулярно до пагорба, архітектори розробили універсальну форму для приміщення, яке отримує сонячне світло з усіх боків. Головний вхід до будинку розташований з поля для гольфу.


Входи розташовані з усіх боків / Фото Archdaily

На верхньому поверсі кімнати розташовані навколо центрального простору, який відіграє роль вітальні. Чотири простори, що містяться під дахом та дерев'яною конструкцією, дозволяють розмістити всю сім'ю у кожній з них.


Ще однією деталлю є відсутність огорожі навколо будівлі / Фото Archdaily

Будинок встановлює прецедент та альтернативний спосіб дотримання будівельних норм, встановлюючи діалог із традицією та сучасністю,
– розповіли творці проєкту.

Будинок має високі стелі та терасу з південного боку. Інтер'єр тут облицьований місцевою деревиною.

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Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Дім Мексика Будівництво Еко споживання
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