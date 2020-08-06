Архітектурна студія, яка базується у французькому місті Бордо, розробила невеличкий переносний будиночок. Приміщення має 22 квадратних метри та було розроблене для власника фірми як заміська резиденція.

Модель розмістили у місті Устаріц, що на південному заході Франції, повідомляє Dezeen.

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Саму будівлі змайстрували в Бордо, а тоді перевезли на потрібне місце. Приміщення було встановлене ​​на землі за допомогою великих гвинтів, які здатні утримувати всю її вагу.



Будинок стане заміською резиденцією власника / Фото Dezeen

Ми розглядали його як будинок на вихідних, куди можна поїхати сім'єю; він має два двоспальних ліжка, відкриту вітальню з невеликою кухнею, крихітна ванна і технічне приміщення,

– розповів власник будівлі.



Технологія обпалення фасадного дерева тут також використана / Фото Dezeen

Сама будівля була виготовлена з соснової та ялинової фанери, які володіють хорошими звукоізоляційними характеристиками.Зовні приміщення облицьоване обпаленою деревиною, яка допоможе захистити його від несприятливих погодних умов.



Місця тут небагато / Фото Dezeen

Великі вікна пропускають світло у інтер'єр, який обладнаний дров'яною пічкою для опалення. Також на даху встановлені сонячні панелі для забезпечення електроенергією приміщення.



Але будинок є добре продуманим / Фото Dezeen

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У туалеті був встановлений сухий унітаз, стічні води з будинку проходять очищення, адже французьке законодавство є доволі суворим в цьому плані.