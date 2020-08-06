Мені з собою: у Франції розробили переносний будиночок на 22 квадратних метра – фото
Архітектурна студія, яка базується у французькому місті Бордо, розробила невеличкий переносний будиночок. Приміщення має 22 квадратних метри та було розроблене для власника фірми як заміська резиденція.
Модель розмістили у місті Устаріц, що на південному заході Франції, повідомляє Dezeen.
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Саму будівлі змайстрували в Бордо, а тоді перевезли на потрібне місце. Приміщення було встановлене на землі за допомогою великих гвинтів, які здатні утримувати всю її вагу.
Будинок стане заміською резиденцією власника / Фото Dezeen
Ми розглядали його як будинок на вихідних, куди можна поїхати сім'єю; він має два двоспальних ліжка, відкриту вітальню з невеликою кухнею, крихітна ванна і технічне приміщення,
– розповів власник будівлі.
Технологія обпалення фасадного дерева тут також використана / Фото Dezeen
Сама будівля була виготовлена з соснової та ялинової фанери, які володіють хорошими звукоізоляційними характеристиками.Зовні приміщення облицьоване обпаленою деревиною, яка допоможе захистити його від несприятливих погодних умов.
Місця тут небагато / Фото Dezeen
Великі вікна пропускають світло у інтер'єр, який обладнаний дров'яною пічкою для опалення. Також на даху встановлені сонячні панелі для забезпечення електроенергією приміщення.
Але будинок є добре продуманим / Фото Dezeen
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У туалеті був встановлений сухий унітаз, стічні води з будинку проходять очищення, адже французьке законодавство є доволі суворим в цьому плані.