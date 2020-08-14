Австралійська архітектурна компанія розробила величезну сучасну будівлю в місті Бендіго. Фасад тут облицюють міддю, а самі судові зали будуть цифровими. Більше про будівлю, що вмістить усі місцеві суди – читайте в матеріалі.

Проєкт поки не до кінця затверджений, проте має стати першим подібним у штаті Вікторія, пише Archdaily.

До теми: Дах-черепаха: у Нью-Йорку зробили ремонт знакової для індіанців будівлі – фото

Будівля стане розширенням бібліотеки, яка тут функціонує. Фасад отримає червоно-рожевий колір, адже його повністю покриють міддю.



Місто Бендіго є центральним в штаті / Фото Archdaily

Використовуючи дизайнерський підхід, орієнтований на людину, команда зазначає, що палітра матеріалів, які використають для внутрішнього облицювання теж буде м'якою і заспокійливою.



Будівля облицьована деревом зсередини / Фото Archdaily

До того ж, усі судові зали тут облаштують у цифровому форматі, що забезпечить суддям сучасні цифрові технології. Заклад обслуговуватиме Магістратський суд штату Вікторія, Вікторіанський цивільний та адміністративний трибунал, а також окружний суд Вікторії, Федеральний окружний суд і Верховний суд Вікторії.



Також всередині облаштують публічні простори / Фото Archdaily

Період публічної виставки розробки завершується 30 вересня 2020 року, а будівництво планують розпочати вже на початку 2021 року.

Дивіться також: Будівля з дощовиками: в Таїланді перетворили бетонний будинок на привабливу конструкцію – фото



Будівля змінить форму після перебудови / Фото Archdaily