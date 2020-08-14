"Мідний" суд: в Австралії зведуть величезну будівлю суду з мідним фасадом – фото
Австралійська архітектурна компанія розробила величезну сучасну будівлю в місті Бендіго. Фасад тут облицюють міддю, а самі судові зали будуть цифровими. Більше про будівлю, що вмістить усі місцеві суди – читайте в матеріалі.
Проєкт поки не до кінця затверджений, проте має стати першим подібним у штаті Вікторія, пише Archdaily.
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Будівля стане розширенням бібліотеки, яка тут функціонує. Фасад отримає червоно-рожевий колір, адже його повністю покриють міддю.
Місто Бендіго є центральним в штаті / Фото Archdaily
Використовуючи дизайнерський підхід, орієнтований на людину, команда зазначає, що палітра матеріалів, які використають для внутрішнього облицювання теж буде м'якою і заспокійливою.
Будівля облицьована деревом зсередини / Фото Archdaily
До того ж, усі судові зали тут облаштують у цифровому форматі, що забезпечить суддям сучасні цифрові технології. Заклад обслуговуватиме Магістратський суд штату Вікторія, Вікторіанський цивільний та адміністративний трибунал, а також окружний суд Вікторії, Федеральний окружний суд і Верховний суд Вікторії.
Також всередині облаштують публічні простори / Фото Archdaily
Період публічної виставки розробки завершується 30 вересня 2020 року, а будівництво планують розпочати вже на початку 2021 року.
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Будівля змінить форму після перебудови / Фото Archdaily