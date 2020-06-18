Китайська архітектурна фірма розробила проєкт штаб-квартири компанії Vivo. Компанія інтегрувала в нову багатоповерхівку природу, здоров'я, доступ до зручностей та робоче середовище. 32-поверхова спіральна вежа також має інноваційний дизайн.

Проєкт базуватиметься у місті Шеньчжень, а будівництво розпочалося в травні 2020 року і планується завершити до осені 2025 року, пише Archdaily.

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Загальна висота вежі – 150 метрів. Проєкт рясніє колекцією терас і садів, а перші 5 поверхів займає флагманський магазин Vivo, їдальні, конференц-зали та кафетерій для працівників. Крім того, у пентхаусі є приміщення для проведення заходів.



Віконна спіраль обвиває весь фасад будівлі / Фото Archdaily

Архітектори на прохання керівництва компанії створили зелені зони на кожному поверсі хмарочосу для працівників.



Перші п'ять поверхів нагадують підніжжя гори / Фото Archdaily

Вежа також є високотехнологічною. Так, вона виконує роль "Губки міста", захищаючи себе від повеней та тайфунів. До того ж, конструкція за рахунок дренажу під озелененням, сприяє поверненню води назад у землю. Дощова вода потрапляє в підземні резервуари, де згодом вона може бути повторно використана.

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Брендовий магазин розташований на першому поверсі вежі / Фото Archdaily