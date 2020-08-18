Архітектурні фірми SOM та Fender Katsalidis проєктують дві високотехнологічні вежі в центральному діловому районі Сіднея. Нові хмарочоси сформують окрему міську екосистему, що не залежатиме від решти міста.

На території будівель буде усе необхідне для комфортного проживання тут мешканців, пише Archdaily.

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Архітектори запропонували проєкт, який розташований у центральному діловому районі Сіднея, що в Австралії, і спрямований на трансформацію цієї частини міста.



Проєкт займатиме місце на великій площі неподалік центру міста / Фото Archdaily

Будівлі матимуть змішане призначення та міститимуть як житлові квартири, так і комерційні, офісні площі та навіть зелені зони.



Будівлі будуть автономними / Фото Archdaily

Одна з них матиме 37, а інша 39 поверхів, а загальна площа матиме розмір у понад 15 тисяч метрів квадратних. Центральна будівля підіймається догори низкою поетапних ярусів, відкриваючи садові тераси та краєвиди на кожному поверсі.

До того ж, будівлі будуть оснащені комп'ютеризованою системою, що керуватиме фасадом. Так, тут встановлять "розумну" природну вентиляцію, а також систему регулювання надходження природного світла.



Хмарочоси матимуть "розумний фасад" / Фото Archdaily

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Кожен поверх у вежах задуманий як унікальний "мікрорайон", який з'єднаний зимовими садами, залитими світлом атріумами та відкритими терасами.