Оприлюднено план створення "міста тюльпанів" в столиці Казахстану Нур-Султані (Астана). Проєкт площею 100 000 квадратних метрів розмістять на місці виставок тамтешнього експо-центру. Місто у місті складатиметься з офісів та комерційних будівель, а простір буде орієнтований на людей. Більше – читайте в матеріалі

Архітектурні компанії, які займалися розробкою проєкту, розповідають, що "місто тюльпанів" стане прецедентним в Казахстані, повідомляє Archdaily.

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За задумом, майданчики, павільйони та паркінги перетворять на багатоповерхові комерційні приміщення для корпорацій, стартапів, освітніх та дослідницьких організацій.



Дерев'яні елементи на фасаді покликані затінювати внутрішні простори / Фото Archdaily

Вежі тут матимуть вигнуту основу і фасади, які поступово відкриваються, та імітують бутон дикого тюльпана.



Будівлі матимуть спільний цокольний поверх / Фото Archdaily

Окрім офісних приміщень, "місто тюльпанів" міститиме розкішний готель на 200 номерів, та приміщення для роздрібної торгівлі. Цокольні поверхи кожної будівлі будуть обрамлені темним каменем і розроблені як гармонійне продовження тротуару.



Всього облаштують 6 будівель / Фото Archdaily

Скляні фасади веж планують оздобити дерев'яними елементами, щоб затінити їх та уникати перегріву.



На території облаштують громадський простір / Фото Archdaily

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До того ж, тут планують створити велику пішохідну зону, щоб люди могли насолоджуватися зеленими зонами.