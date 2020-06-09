LilliHaus – це мобільний будиночок на 40 квадратних метрів, який можна розміщувати як на суші так і на воді. Усі вони перевозяться на місце повністю готовими і навіть можуть бути доставлені з усіма меблями та обладнанням.

LilliHaus має розміри 3,2 метра у висоту та 12 метрів в ширину – максимальні розміри, які дозволені в Бразилії для перевезення об'єктів на вантажівках без супроводу, пише Archdaily.

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Будинок, який розміщується на воді, встановлюють на спеціальній платформі. Його можна пришвартувати до буйків або просто відпустити дрейфувати посеред озера.



Будинки транспортують на вантажівках / Фото Archdaily

Такі будинки обладнані сонячними батареями та системою фільтрації води, яка забезпечує їх питною водою та електроенергією.

Приміщення складається з маленької вітальні, їдальні та кухні в одній кімнаті, спальні та ванни в двох окремих.



Так виглядає вітальня в будиночку / Фото Archdaily

LilliHaus також має отвори в підлозі та стелі, створюючи природну вентиляційну систему. Усіма функціями можна керувати та контролювати віддалено.

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