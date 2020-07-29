У найзаможнішому районі чилійської столиці Сантьяго Вітакура планують побудувати величезний житловий комплекс. Окрім величезного парку, тут розмістять 28 ідентичних житлових будинків, які обладнають зеленими дахами. Більше про містечко – в матеріалі.

Загальна площа будівельної ділянки становить близько 4 гектарів, а сам район вважається найзаможнішим у Сантьяго пише Archdaily.

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Будинки будуть об'єднані у сім блоків – кожен по чотири багатоповерхівці. Усі приміщення стоятимуть вздовж доріг, щоб мешканці мали доступ і до комунікацій міста і до великого парку в центрі ділянки. До того ж, дахи будівель теж матимуть зелені насадження, які зливатимуться з ландшафтом.



Купити житло тут обійдеться у кругленьку суму / Фото Archdaily

Паркінги у шестиповерхових спорудах облаштують у підвалах, а зовні багатоповерхівки нагадуватимуть ряди терас, які підняті на кілька метрів над землею.



Так виглядає план ділянки житлового комплексу / Фото Archdaily

Сходові клітки тут розташовані на згинах будівель, яка мають форму літери "L". Зовні вони нагадуватимуть напівпрозорі вежі.

Дивіться більше фото житлового комплексу в Чилі: