Мов у казці: в Індії побудували багатофункціональний та екологічний дитячий садок – фото

В античні часи школярі навчались просто на вулиці посеред дерев. Така концепція надихнула архітекторів з Індії, оскільки таким чином діти більше взаємодіють з природою. В цій школі дозвілля тісно переплетене з навчанням та природою.

Дошкільний заклад розташований у місті Бхілвара, що в індійській провінції Раджастан, пише Archdaily.

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Будівля займає 2600 квадратних метрів та є однією з найпрогресивніших в країні.



Сама будівля має неправильну геометричну форму / фото: Archdaily

Метою цього проєкту є створення теплого, грайливого і приємного середовища для маленьких дітей, яке було б наповнене природним світлом і вентиляцією,

– розповідають проєктанти.



Позаду будівлі облаштований великий ігровий майданчик / фото: Archdaily

Сама будівля має дивну форму та велику кількість крихітних вікон. Усе для того, щоб вікна були безпечними для малечі та водночас дозволяли постійно бачити зовнішній світ.



Через численні вікна всередину потрапляє багато природного світла / фото: Archdaily

Актова зала тут просто неба, де діти дають вистави та моляться.

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Дах будинку похилий, повністю встелений травою та є доступним для прогулянок та навіть катання на велосипеді. На одній з ділянок дошкільнята вчитимуться висаджувати овочі та квіти. Також тут є спортзал просто неба та велике подвір'я для ігор.



Всередині є 18 аудиторій для навчання дітей та безліч кімнат для відпочинку і сну / фото: Archdaily