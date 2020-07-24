Музей Гіршгорна та сад скульптур, який розташований поряд зазнає реновації. Затверджений план вже критикують у США через втручання у "поствоєнний ландшафт". План японського художника та архітектора Хіросі Сугімото має на меті створити тут "національний торговий центр" та простір для масштабних виставок.

Нова концепція має зробити сад "відкритішим" та привабити більше відвідувачів, повідомляє Archdaily.

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Саме сад зміниться найбільше, адже головна будівля нещодавно вже зазнавала ремонту. В останні роки кількість відвідувачів музею становить понад мільйон осіб на рік. Очікується, що їхня кількість збільшиться вдвічі.

Порівняння плану перебудови та музею в сьогоднішньому вигляді:

Проте сад раніше визнали аварійним та вирішили реконструювати. Саме цим і займатиметься Хіросі Сугімото.



З саду планують "забрати воєнну тематику" / Фото Archdaily

Згідно з поточним планом, басейн буде замінений на більший. Також тут поставлять велику сцену, та відбудовану бетонну стіну, яка зроблена з утрамбованих каменів.

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Деякі інсталяції тут розмістять на постійній основі / Фото Archdaily