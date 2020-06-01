Зона, в якій розташований проєкт, є промисловою у Бейруті. Програма – 95 промислових горищних поверхів, площею від 100 до 650 квадратних метрів на загальній площі 25 800 квадратних метрів.

Плити перекриття організовані навколо дев'яти оголених шпилів, кожне ядро живить максимум дві квартири на один поверх, пише видання Archdaily.

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Горища із високими стелями – 5,3 метра, з відкритим простором і мінімальними внутрішніми перегородками. Площа поверхні – 5400 квадратних метрів, периметр ділянки – 430 метрів, з яких менше 12 метрів виходять на дорогу.



Каркас будинку спроєктований на перспективу облаштування згодом / фото: Archdaily

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У багатьох секторах по периферії Бейрута доволі часто нові забудови починають у районах, які є промисловими. За відсутності генерального плану швидка знищення секторів призвела до катастрофічних умов у місті.



Забудову в Бейруті проводять хаотично / фото: Archdaily

У більшості випадків загальні вказівки законів про будівництво є єдиним правилом та орієнтиром, на якому розробники будують свої схеми.



Багатоповерхівка виглядає футуристично / фото: Archdaily

У таких ситуаціях стає дедалі важче визначити інтеграцію проєкту та його зв’язок у довгостроковій перспективі з іншими.