Архітектурна студія сконструювала червоний житловий блок, з урахуванням кольору дахів навколишніх будівель та форм місцевих портових винних льохів.

Будинок містить усього дев'ять квартир на поверсі. Квартири з двома спальнями розташовані на трьох поверхах, а двокімнатні квартири та студії на двох наступних, пише видання Deezen.

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Ми вибрали колір глини тому, що місцеві норми встановлюють, що всі будівлі повинні мати глиняний дах чи щось схоже,

– поділився дизайнер.

Дизайнери розповідають, що були вимушені розмістити більш цікаву частину будинку в дворах, адже вони були обмеженими невеликою площею.



Будинок розташований вниз по вулиці / Фото Deezen

За вікнами, що виходять на захід, ви отримуєте не тільки краще освітлення, але і вид на річку.



Будівля значно вища за сусідні котеджі / Фото Deezen

Caiano Morgado Arquitectos очікують остаточних дозволів на будівництво проєкту та очікують, що матимуть змогу його завершити у 2022 році.