Над станцією метро: в центрі Коппенгагена з'явилась багатоповерхівка з неформатної цегли – фото

Цей проєкт є одним із рідкісних випадків, коли в історичному центрі міста з'являється нова житлова будівля. До того ж сам фасад будинку не вирізняється із загального міського ландшафту та облицьований широкоформатною декоративною цеглою.

Вулиця, на якій стоїть будинок, забудована багато років тому та була натхненна паризькою архітектурою, пише Archdaily.

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Будівля містить 30 житлових квартир та має 6 поверхів. Її особливістю є розташування над однією із станцій метро міста. Так, крізь партер будинку щодня проходить понад 10 тисяч осіб. Саме метро розташоване на глибині 22 метри, а поїзди їздять кожні 3 хвилини.



Будинок стоїть на бетонних опорах / фото: Archdaily

Відкритий партер будівлі містить ескалатори та ліфти, а відстань від рівня землі до першого поверху будинку становить близько 18 метрів.



Мешканці не мають балконів, проте є вихід до внутрішнього двору / фото: Archdaily

Нашим рішенням було поставити невелику кількість міцних опорних стовпів та єдину опорну стіну, щоб утримувати всю будівлю – і облицьовувати фасад цеглою,

– пояснили розробники проєкту.



Здалека будинок здається облицьований деревом / фото: Archdaily

Сам будинок зведений зі звичайної цегли та облицьований широкою декоративною. Такий матеріал вдвічі довший, ніж типова цегла, але висотою лише 38 міліметрів.



Така декоративна цегла не є новинкою / фото: Archdaily

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Цеглинки гладкі, але їх тонка текстура створює візуальний обман, особливо при використанні у великих масштабах.