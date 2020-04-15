Надмірність лишиться в минулому – як зміняться стандарти будівництва після пандемії
Через пандемію коронавірусу світова економіка зазнає втрат, що в результаті вплине на світ дизайну та архітектури. Змін зазнають як звичні інтер'єри, так і екстер'єри. На думку іспанського архітектора Еміліо Туньо, такі зміни першими відчують молоді архітектори.
Новий виклик має змусити архітекторів з усього світу виробити технологію, яка доступна усім та є простою і функціональною, пише Archdaily.
Читайте також: Життя після пандемії: в Ухані побудують великий бізнес-квартал – візуалізація проєкту
Невеликий масштаб, мінімалізм та функціональність – сьогодні є роботою нового покоління архітекторів. За допомогою цих змін ми можемо гарантувати більшу концептуальну інтенсивність та конструктивну цілісність,
– розповів Еміліо Туньо.
Приклад простої та недорогої спальні / фото: Archdaily
Проте не варто впадати у відчай через зміни, запевняє архітектор. Адже менші масштаби це лише повернення до тих часів, коли економія була звичною реальністю для усіх.
Так може виглядати робоче місце в умовах економії на дизайні / фото: Archdaily
Пандемія лише прискорила невпинне тяжіння світу дизайну та архітектури до мінімалізму, адже надмірність та пишність ніколи не були надбанням нашого часу.
Варіант дешевої ванної кімнати / фото: Archdaily
Вас зацікавить: Офіс в коробці: як в Лондоні переобладнали будівлю, якій понад 40 років – фото
І, чому б ні, історія написана маленькими творами майстрів, які виявилися навіть більш показовими, ніж багато великих споруд,
– зазначив архітектор.