Надмірність лишиться в минулому – як зміняться стандарти будівництва після пандемії

Через пандемію коронавірусу світова економіка зазнає втрат, що в результаті вплине на світ дизайну та архітектури. Змін зазнають як звичні інтер'єри, так і екстер'єри. На думку іспанського архітектора Еміліо Туньо, такі зміни першими відчують молоді архітектори.

Новий виклик має змусити архітекторів з усього світу виробити технологію, яка доступна усім та є простою і функціональною, пише Archdaily.

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Невеликий масштаб, мінімалізм та функціональність – сьогодні є роботою нового покоління архітекторів. За допомогою цих змін ми можемо гарантувати більшу концептуальну інтенсивність та конструктивну цілісність,

– розповів Еміліо Туньо.



Приклад простої та недорогої спальні / фото: Archdaily

Проте не варто впадати у відчай через зміни, запевняє архітектор. Адже менші масштаби це лише повернення до тих часів, коли економія була звичною реальністю для усіх.



Так може виглядати робоче місце в умовах економії на дизайні / фото: Archdaily

Пандемія лише прискорила невпинне тяжіння світу дизайну та архітектури до мінімалізму, адже надмірність та пишність ніколи не були надбанням нашого часу.



Варіант дешевої ванної кімнати / фото: Archdaily

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І, чому б ні, історія написана маленькими творами майстрів, які виявилися навіть більш показовими, ніж багато великих споруд,

– зазначив архітектор.