Компанія будівельних технологій Mighty Buildings завершила створення нового будинку, який був надрукований на 3D-принтері в Сан-Дієго, Каліфорнія. Вийшов невеличкий одноповерховий будиночок з терасою.

Загалом на будівництво пішло 8 тижнів, повідомляє Archdaily.

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Оскільки округ Сан-Дієго стикається з дефіцитом житла, міський голова Кевін Фолкнер доручив вивчити питання масового будівництва помешкань з використанням 3D технологій.



На думку влади міста, такі помешкання можуть зацікавити студентів та пенсіонерів / Фото Archdaily

Фасад таких будинків на 90% складається зі скла, а зсередини тут роблять ремонт так само як і в звичайних помешканнях.



Будинки є дуже світлими та мають невеликі тераси / Фото Archdaily

В цьому випадку інтер'єр отримав сучасні точкові світильники, та енергоефективні прилади разом з посудомийною машиною, плитою та холодильником. Два тижні тривала підготовка ділянка і встановлення обладнання, а решту часу займало будівництво і ремонт.



Ціна за будинок коливається в межах 314 доларів за 1 метр квадратний / Фото Archdaily

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Загалом компанія вже підписала договори на реалізацію 15 проєктів, які почнуть реалізовувати вже з кінця серпня.

Дивіться більше фото будинку, який надрукований на 3D принтері: