Надрукований будинок: у США за 8 тижнів побудували приватний будинок на 3D-принтері – фото
Компанія будівельних технологій Mighty Buildings завершила створення нового будинку, який був надрукований на 3D-принтері в Сан-Дієго, Каліфорнія. Вийшов невеличкий одноповерховий будиночок з терасою.
Загалом на будівництво пішло 8 тижнів, повідомляє Archdaily.
Цікаве: Якими будуть будинки майбутнього – прогнози та фото
Оскільки округ Сан-Дієго стикається з дефіцитом житла, міський голова Кевін Фолкнер доручив вивчити питання масового будівництва помешкань з використанням 3D технологій.
На думку влади міста, такі помешкання можуть зацікавити студентів та пенсіонерів / Фото Archdaily
Фасад таких будинків на 90% складається зі скла, а зсередини тут роблять ремонт так само як і в звичайних помешканнях.
Будинки є дуже світлими та мають невеликі тераси / Фото Archdaily
В цьому випадку інтер'єр отримав сучасні точкові світильники, та енергоефективні прилади разом з посудомийною машиною, плитою та холодильником. Два тижні тривала підготовка ділянка і встановлення обладнання, а решту часу займало будівництво і ремонт.
Ціна за будинок коливається в межах 314 доларів за 1 метр квадратний / Фото Archdaily
До теми: Будинок-конструктор: в Бразилії звели будівлю за цифровими технологіями – фото
Загалом компанія вже підписала договори на реалізацію 15 проєктів, які почнуть реалізовувати вже з кінця серпня.
Дивіться більше фото будинку, який надрукований на 3D принтері: