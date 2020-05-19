Напівпрозорий будинок: в Чехії побудували креативну штаб-квартиру для виробника скла – фото

Празька студія "Ov-a Architekti" побудувала напівпрозору будівлю для офісу компанії, яка виготовляє предмети зі скла Lasvit в місті Нови Бор, що в Чехії. Таким чином "скляна" компанія підкреслює свій вид діяльності.

Студія архітектури відремонтувала кілька теперішніх будинків та додала чорно-білі будинкові доповнення для формування штаб-квартири компанії, Dezeen.

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Нова штаб-квартира розмістилась у колишніх майстернях скляної компанії.



Фасад викладений з маленьких плиток / фото: Dezeen

Завданням клієнта було створити штаб-квартиру компанії, яка продовжує традицію виготовлення скла і поєднує скло та світло,

– пояснили представники архітектурної компанії.



Дах також обкладений напівпрозорою плиткою / фото: Dezeen

Фасад тут виконаний з 1400 окремих прозорих плиток, які підтримуються сталевим каркасом, який з'єднаний з бетонною конструкцією будівлі.



Бетон тут повинен нагадувати про індустріалізм компанії / фото: Dezeen

Система була розроблена таким чином, щоб її можна було використовувати в інших проєктах у майбутньому.



Нова будівля також поєднана зі старою невеликим коридором / фото: Dezeen

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Інтер'єр також вирішили зробити повністю білим, щоб створити загальну однотонну картину. Стеля тут вилита з бетону, який своїм кольором вдало контрастує з інтер'єром.