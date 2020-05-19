Навчання в наметі: в Лондоні розробили дизайн шкільного класу з дотриманням дистанції – фото
Дизайнерська студія, яка базується в Лондоні представила концепт шкільних класів у наметах. Проєкт є лише тимчасовим, та виник внаслідок рішення уряду Великої Британії відновити навчання у школах вже в червні. Такі аудиторії забезпечують хорошу циркуляцію повітря та соціальну дистанцію для учнів та вчителів.
Схожу ініціативу раніше запропонували в Данії, пише Archdaily.
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Архітектори аналізували різні варіанти наметоподібних класів та дійшли до результату, який забезпечує 2 метри відстані між учасниками навчального процесу.
Проєкт повинен послужити поштовхом до обговорень як мають виглядати школи після пандемії / фото: Archdaily
Це аж ніяк не наша відповідь на те, як мають виглядати аудиторії в майбутньому. Ми хотіли використати проєкт як каталізатор для подальших обговорень, щоб переосмислити, як школи можна проєктувати та використовувати після закінчення пандемії COVID-19,
– розповів керівник проєкту.
Такі намети зазвичай використовують на фестивалях / фото: Archdaily
Фактично, концепція пропонує максимально використовувати житлові райони та заохочувати безпечну інтеграцію навчального процесу в суспільстві.
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Навчання на свіжому повітрі стає трендом у світі / фото: Archdaily