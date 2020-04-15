Навчаючись у природи, в Тайвані побудували будиночок у вигляді гнізда – фото

Дизайнер Cheng Tsung створив інсталяцію, яку в перспективі зможуть використовувати як технологію при будівництві приватних будинків. Поки проєкт лише на стадії розробки, а попередню концепцію візуалізували в Тайвані.

На цей проєкт дизайнер надихнувся процедурою гніздування місцевої птахи – сірощокої Фулветти. Інсталяція складається з гілочок, трави, квітів та м'яких подушок, пише Archdaily.

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Прихисток для мандрівників розташований на пристані Іта-Тао, що у місті Ючі.



Дерево тут виконує лише символічну роль / фото: Archdaily

Замість гілок дизайнер використав дерев'яні бруси, а роль ниток виконують канати.



Інсталяція максимально наближена на реальне гніздо / фото: Archdaily

Сама птаха в Тайвані зараз є ендеміком, тому її гнізда захищає тамтешня влада. Фулветта також має символічне значення, адже у традиційних тайванських аборигенів Тао, її сприймали як духовного птаха.



Місто розташоване в центральній частині острова / фото: Archdaily

Щебетання Фулветти також вказувало на наближення штормів, що допомагало місцевим підготуватись до біди.

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Вночі інсталяція підсвічується зсередини / фото: Archdaily