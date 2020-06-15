Архітектурна студія Mork-Ulnes Architects розробила повністю дерев'яний будиночок, який піднятий над землею на стовпах. Помешкання розроблене для місцевого фермера та його сім'ї, а простір під будівлею використовують як місця для нічлігу овець.

Проєкт на 145 квадратних метрів вирішили реалізувати в горах Норвегії, пише Dezeen.

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"Skigard Hytte" складається із 45 дерев'яних стовпчиків, які обтягнуті матеріалом "Skigard" – це довгі та вузькі порізані колоди дерева, які норвезькими фермерами використовуються в ролі огорожі.



Будиночок є власністю місцевого фермера / Фото Dezeen

Саме приміщення дерев'яні колони підіймають на півтора метра вгору від землі, щоб якнайменше порушити ландшафт. До того ж, це дозволяє вівцям власника вільно проходити під будинком, та навіть заночувати тут.



Дерев'яний зруб зазвичай використовують в Норвегії у ролі огорожі / Фото Dezeen

За словами архітекторів, власник хотів використовувати лише дерев'яні матеріали

Норвезька культура має дуже довгу історію, яка пов'язана з деревиною як основним будівельним матеріалом. Це повернення до кораблів вікінгів та дерев'яних церков, які продовжують існувати майже 1000 років з часу їх побудови,

– розповіли представники фірми.



Інтер'єр тут теж повністю дерев'яний / Фото Dezeen

Окрім облицювання всіх поверхонь деревиною, архітектори вирішили також використовувати для покрівлі природні матеріали, а саме грунт з травою.



В будинку є також невелика сауна / Фото Dezeen

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Помешкання є трикімнатним, плюс всередині є гостьова кімната та сауна. Всі деталі інтер'єру тут виготовлені з дерева, навіть стіни та підлога для душу, кришка від унітаза та ручки холодильника.