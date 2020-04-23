Найбільш екстраординарні будинки світу від Netflix – фото

Мультимедійна компанія Netflix запустила серіал "Найбільш екстраординарні будинки у світі", де архітектор Пірс Тейлор та актриса Керолайн Квентін подорожують світом, відвідуючи будинки, які певним чином виділяються. Ми зібрали для вас підбірку найбільш незвичних архітектурних проєктів світу.

Дізнайтесь більше про концепцію дивних будинків з усієї земної кулі, пише Archdaily.

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5 найбільш екстраординарних будинків світу

Gerês house



Житло має велику вітальню та зовнішню терасу / Archdaily

Будинок розкинувся на маленькому потічку та має незвичне планування. Будівля складається з двох елементів. Дерев'яного каркаса, що спирається на бетонну основу. Сама основа простягається над сушею та невеликою річкою. Використання цих двох матеріалів також застосували всередині будинку.

Flexhouse



Інтер'єр будинку виконаний переважно в стилі лофт / фото: Archdaily

В Швейцарії на березі озера Цюрих з'явилося приватне помешкання зі скляних стін та білого фасаду, який ніби огортає будівлю та робить її схожою на футуристичну посудину. Будинок сучасний та багатофункціональний, а мешканці мають 180-градусну панораму на озеро.

House in Itsuura



Під час будівництва домінували лише два матеріали: дерево та скло / фото: Archdaily

Будинок на дерев'яних постаментах належить місцевому рибалці. В Японії більшість представників цієї професії мають будиночок в горах, проте зазвичай вони прості та непримітні. Під час будівництва цього проєкту вирішили не рубати жодного дерева, та використати лише природні матеріали. План будинку виглядає як розкинута літера "V", а два крила розроблені як різні житлові середовища.

Jikka



Інтер'єр будинку є максимально простим / фото: Archdaily

Ще один цікавий архітектурний проєкт з Японії. Ділянка розташована на вершині гірського хребта. Тому збудувати класичне велике житло було нереально. Власник вирішив поекспериментувати та погодився на поділ помешкання на 5 окремих хат, які схожі на юрти.

Гемероскопій



Інженерам знадобився рік для проєкту, а будівельникам лише сім днів, щоб створити конструкцію / фото: Archdaily

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Для греків Гемероскопій – це місце, де сідає сонце. Приміщення складається з семи окремих елементів. Проєкт будувався в строгій послідовності, в якому збираються ці елементи. Спочатку будинок формується зі стійкої опори, материнського променя, і розвивається вгору згідно з визначеною послідовністю.