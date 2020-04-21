Найвища жива стіна у США: в центрі Далласа висадять 40 тисяч рослин на балконах офісу – фото
Компанія Rastegar Property заявила про плани розробити найвищу живу стіну у США в рамках 26-поверхової вежі в Далласі. "Озеленити" планують усі балкони в офісній вежі в самому центрі міста.
Засновник Rastegar Property перше за все хоче покращити міський простір для мешканців Далласу, пише Archdaily.
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Цей проєкт для мене дуже особистий, тому що я народився в Далласі, і моя дружина Келлі, і я завжди мріяли стати частиною місцевої архітектури таким чином, щоб підвищити якість життя для місцевої громади,
– розповів Арі Растегар.
Так будинок виглядатиме з однієї із сторін / фото: Archdaily
В компанії мріють про те, щоб приклад Далласу наслідували інші міста та архітектурні компанії.
Ми хотіли допомогти визначити цілі розвитку міста та створити приклад, який можуть наслідувати інші перспективні міста,
– розповів Растегар.
Сама офісна будівля була спроєктована як скляна вежа із скляними стелями та сильно озелененими балконами.
Навколо будинку облаштують невеликий сквер / фото: Archdaily
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Також з'явиться кишеньковий парк поряд на проспекті Маккінні. Автомобільна стоянка будівлі розташується повністю під землею.