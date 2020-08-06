З кожним роком процеси урбанізації стрімко збільшують міське населення. Щоб уникнути колапсу, міста в усьому світі будують все вищі та вищі будівлі, а для таких держав як Сінгапур – будівництво хмарочосів є єдиним виходом. Пропонуємо вашій увазі 25 найвищих будівель світу.

Ще однією з причин будувати настільки високі будівлі є людська захланність, повідомляє Archdaily. Схоже: 500 метрів скла: в Китаї побудують грандіозний хмарочос з оригінальною назвою – фото проєкту Так, часто інженери та архітектори понад усе прагнуть додати кілька поверхів, щоб увійти до такого рейтингу. 25 найвищих будівель світу 25. 432 Park Avenue Місто: Нью-Йорк, США Висота: 425,5 метрів Поверхів: 85 Функція будівлі: житлова Рік будівництва: 2015 24. Wuhan Center Tower Місто: Ухань, Китай Висота: 438,5 метрів Поверхів: 88 Функція будівлі: житлова, офіс, готель Рік будівництва: 2019 23. Guangzhou International Finance Center Місто: Гуанчжоу, Китай Висота: 438,6 метра Поверхів: 103 Функція будівлі: офіс, готель Рік будівництва: 2010 22. KK100 Місто: Шеньчжень, Китай Висота: 441,8 метра Поверхів: 100 Функція будівлі: офіс, готель Рік будівництва: 2011 21. Willis Tower Місто: Чикаго, США Висота: 442 метра Поверхів: 108 Функція будівлі: офіс Рік будівництва: 1974 20. The Exchange 106 Місто: Куала Лумпур, Малайзія Висота: 445,1 метра Поверхів: 95 Функція будівлі: офіс Рік будівництва: 2019 19. Zifeng Tower Місто: Нанкін, Китай Висота: 450 метрів Поверхів: 66 Функція будівлі: офіс, готель Рік будівництва: 2010 18.Suzhou IFS Місто: Сучжоу, Китай Висота: 450 метрів Поверхів: 95 Функція будівлі: житлова, офіс, готель Рік будівництва: 2019 16, 17. Petronas Twin Tower 2 Місто: Куала Лумпур, Малайзія Висота: 451,9 метра Поверхів: 88 Функція будівлі: офіс Рік будівництва: 1998 15. Changsha IFS Tower T1 Місто: Чанша, Китай Висота: 452,1 метра Поверхів: 93 Функція будівлі: офіс, готель Рік будівництва: 2018 14. Vincom Landmark 81 Місто: Хошимін, В’єтнам Висота: 461,2 метра Поверхів: 81 Функція будівлі: житлова, готель Рік будівництва: 2018 13. Lakhta Center Місто: Санкт-Петербург, Росія Висота: 462 метра Поверхів: 87 Функція будівлі: офіс Рік будівництва: 2019 12. International Commerce Centre Місто: Гонконг Висота: 484 метри Поверхів: 108 Функція будівлі: офіс, готель Рік будівництва: 2010 11. Shanghai World Financial Center Місто: Шанхай, Китай Висота: 492 метри Поверхів: 101 Функція будівлі: офіс, готель Рік будівництва: 2008 10. TAIPEI 101 Місто: Тайпей, Тайвань Висота: 508 метрів Поверхів: 101 Функція будівлі: офіс Рік будівництва: 2004 9.CITIC Tower Місто: Пекін (Бейджин), Китай Висота: 527,7 метра Поверхів: 109 Функція будівлі: офіс Рік будівництва: 2018 8. Tianjin CTF Finance Centre Місто: Тяньцзінь, Китай Висота: 530 метра Поверхів: 97 Функція будівлі: житлова, готель, офіс Рік будівництва: 2019 7. Guangzhou CTF Finance Center Місто: Гуанчжоу, Китай Висота: 530 метрів Поверхів: 111 Функція будівлі: житлова, офіс, готель Рік будівництва: 2016 6. One World Trade Center Місто: Нью-Йорк, США Висота: 541,3 метра Поверхів: 94 Функція будівлі: офіс Рік будівництва: 2014 5. Lotte World Tower Місто: Сеул, Південна Корея Висота: 554,5 метра Поверхів: 123 Функція будівлі: житлова, офіс, готель Рік будівництва: 2017 4. Ping An Finance Center Місто: Шеньчжень, Китай Висота: 599 метрів Поверхів: 115 Функція будівлі: офіс Рік будівництва: 2017 3. Makkah Royal Clock Tower (найвища будівля у світі з годинником на фасаді) Місто: Мекка, Саудівська Аравія Висота: 601 метр Поверхів: 129 Функція будівлі: різноманітне призначення Рік будівництва: 2012 Shanghai Tower (найвища "закручена" будівля у світі) Місто: Шанхай, Китай Висота: 632 метри Поверхів: 128 Функція будівлі: готель, офіс Рік будівництва: 2015 ​Читайте також: Тонкий шпиль посеред дахової тераси: проєкт сучасного офісу з Китаю – фото Burj Khalifa – найвища будівля у світі Місто: Дубаї, ОАЕ Висота: 828 метрів Поверхів: 163 Функція будівлі: житлова, готель, офіс Рік будівництва: 2010