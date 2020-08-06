Завжди на висоті: 25 найвищих будівель світу – фото
З кожним роком процеси урбанізації стрімко збільшують міське населення. Щоб уникнути колапсу, міста в усьому світі будують все вищі та вищі будівлі, а для таких держав як Сінгапур – будівництво хмарочосів є єдиним виходом. Пропонуємо вашій увазі 25 найвищих будівель світу.
Ще однією з причин будувати настільки високі будівлі є людська захланність, повідомляє Archdaily.
Схоже: 500 метрів скла: в Китаї побудують грандіозний хмарочос з оригінальною назвою – фото проєкту
Так, часто інженери та архітектори понад усе прагнуть додати кілька поверхів, щоб увійти до такого рейтингу.
25 найвищих будівель світу
25. 432 Park Avenue
Місто: Нью-Йорк, США
Висота: 425,5 метрів
Поверхів: 85
Функція будівлі: житлова
Рік будівництва: 2015
24. Wuhan Center Tower
Місто: Ухань, Китай
Висота: 438,5 метрів
Поверхів: 88
Функція будівлі: житлова, офіс, готель
Рік будівництва: 2019
23. Guangzhou International Finance Center
Місто: Гуанчжоу, Китай
Висота: 438,6 метра
Поверхів: 103
Функція будівлі: офіс, готель
Рік будівництва: 2010
22. KK100
Місто: Шеньчжень, Китай
Висота: 441,8 метра
Поверхів: 100
Функція будівлі: офіс, готель
Рік будівництва: 2011
21. Willis Tower
Місто: Чикаго, США
Висота: 442 метра
Поверхів: 108
Функція будівлі: офіс
Рік будівництва: 1974
20. The Exchange 106
Місто: Куала Лумпур, Малайзія
Висота: 445,1 метра
Поверхів: 95
Функція будівлі: офіс
Рік будівництва: 2019
19. Zifeng Tower
Місто: Нанкін, Китай
Висота: 450 метрів
Поверхів: 66
Функція будівлі: офіс, готель
Рік будівництва: 2010
18.Suzhou IFS
Місто: Сучжоу, Китай
Висота: 450 метрів
Поверхів: 95
Функція будівлі: житлова, офіс, готель
Рік будівництва: 2019
16, 17. Petronas Twin Tower 2
Місто: Куала Лумпур, Малайзія
Висота: 451,9 метра
Поверхів: 88
Функція будівлі: офіс
Рік будівництва: 1998
15. Changsha IFS Tower T1
Місто: Чанша, Китай
Висота: 452,1 метра
Поверхів: 93
Функція будівлі: офіс, готель
Рік будівництва: 2018
14. Vincom Landmark 81
Місто: Хошимін, В’єтнам
Висота: 461,2 метра
Поверхів: 81
Функція будівлі: житлова, готель
Рік будівництва: 2018
13. Lakhta Center
Місто: Санкт-Петербург, Росія
Висота: 462 метра
Поверхів: 87
Функція будівлі: офіс
Рік будівництва: 2019
12. International Commerce Centre
Місто: Гонконг
Висота: 484 метри
Поверхів: 108
Функція будівлі: офіс, готель
Рік будівництва: 2010
11. Shanghai World Financial Center
Місто: Шанхай, Китай
Висота: 492 метри
Поверхів: 101
Функція будівлі: офіс, готель
Рік будівництва: 2008
10. TAIPEI 101
Місто: Тайпей, Тайвань
Висота: 508 метрів
Поверхів: 101
Функція будівлі: офіс
Рік будівництва: 2004
9.CITIC Tower
Місто: Пекін (Бейджин), Китай
Висота: 527,7 метра
Поверхів: 109
Функція будівлі: офіс
Рік будівництва: 2018
8. Tianjin CTF Finance Centre
Місто: Тяньцзінь, Китай
Висота: 530 метра
Поверхів: 97
Функція будівлі: житлова, готель, офіс
Рік будівництва: 2019
7. Guangzhou CTF Finance Center
Місто: Гуанчжоу, Китай
Висота: 530 метрів
Поверхів: 111
Функція будівлі: житлова, офіс, готель
Рік будівництва: 2016
6. One World Trade Center
Місто: Нью-Йорк, США
Висота: 541,3 метра
Поверхів: 94
Функція будівлі: офіс
Рік будівництва: 2014
5. Lotte World Tower
Місто: Сеул, Південна Корея
Висота: 554,5 метра
Поверхів: 123
Функція будівлі: житлова, офіс, готель
Рік будівництва: 2017
4. Ping An Finance Center
Місто: Шеньчжень, Китай
Висота: 599 метрів
Поверхів: 115
Функція будівлі: офіс
Рік будівництва: 2017
3. Makkah Royal Clock Tower (найвища будівля у світі з годинником на фасаді)
Місто: Мекка, Саудівська Аравія
Висота: 601 метр
Поверхів: 129
Функція будівлі: різноманітне призначення
Рік будівництва: 2012
Shanghai Tower (найвища "закручена" будівля у світі)
Місто: Шанхай, Китай
Висота: 632 метри
Поверхів: 128
Функція будівлі: готель, офіс
Рік будівництва: 2015
Читайте також: Тонкий шпиль посеред дахової тераси: проєкт сучасного офісу з Китаю – фото
Burj Khalifa – найвища будівля у світі
Місто: Дубаї, ОАЕ
Висота: 828 метрів
Поверхів: 163
Функція будівлі: житлова, готель, офіс
Рік будівництва: 2010