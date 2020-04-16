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Не руйнувати, а реставрувати: дизайн будівлі на березі Середземного моря

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Будинок-самітник розташований на пляжі / Archdaily

Проєкт полягає у реставрації будівлі під назвою "Il Faro", розташованої між Віа Аврелія та пляжем в муніципалітеті Бержеггі в провінції Савона. Об'єкт складається з основного корпусу у формі призмі та вторинного об'єму.

Таке архітектурне рішення пропонує повагу до давньої форми і має на меті підтримати скульптурний вимір конструкції, поєднуючи в собі старе і нове. Про це повідомляє видання Archdaily.

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Щодо вторинного рівня будинку, сильно зміненого з часом, проєкт пропонує легкі перекоси і на з'єднувальній лінії між основним корпусом і меншим, розмістили глибоку щілину на узбережжі, щоб створити кілька лоджій.


Будиночок розташований посеред пляжу / фото: Archdaily

Вся конструкція облицьована в кожній частині, це видно в природних кам'яних блоках різного розміру, включно із шаром покриття та лоджій.


З лоджії будинку відкривається неймовірний вид / фото: Archdaily

Запропоноване архітектурне рішення прагне до підсвідомого зв'язку з прибережним ландшафтом для налаштування сучасного виміру комфорту в єднанні з природою.

Автор: Олена Кандяк
Теги: Будівництво Еко споживання Дім
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