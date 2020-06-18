Вже у 2021 році Ісландія планує відкрити для відвідувачів чергову лагуну. Особливістю цього райського містечка є наявність бару, який розташується просто в скелі біля термальних вод лагуни. Як виглядатиме нове туристичне містечко – дивіться в матеріалі.

Відкрити лагуну планували у 2020 році, але карантин і закриті кордони завадили реалізувати плани, повідомляє Boredpanda.

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Розташована лагуна у гавані Карнес, неподалік від столиці країни Рейк'явіка. Sky Lagoon – це абсолютно нова геотермальна локація на березі океану.



Бар частково затоплений у воді / Фото Boredpanda

В Ісландії обіцяють, що лагуна "дасть можливість гостям поєднати розум, тіло і дух через сили геотермальних вод". Також в скелі над водою гостям пропонують унікальний бар, який дозволить пообідати чи замовити випивку не виходячи з води.



Зважаючи на розташування лагуна стане популярною серед туристів / Фото Boredpanda

Лагуна буде розташована на березі Атлантичного океану, проте точної дати поки не називають.

Дивіться відеоперезентацію нової лагуни:

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Розміри лагуни доволі великі / Фото Boredpanda