В місті Кіото, що в Японії, місцеві архітектори спроєктували двоповерхову прибудову до основного будинку. Зовні вона нагадує сторожову вежу з прозорою передньою стіною, адже будівля є надзвичайно вузька. Прибудова служить місцем розташування сходової клітки та публічних просторів для мешканців.

Загалом уся прибудова як зовні так і зсередини є повністю білосніжною, повідомляє Archdaily.

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Попри те, що простір схожий більше на прохідну зону, тут також розташована кухня, їдальня та одна з ванних кімнат.



На ніч тут опускають штору / Фото Archdaily

Спальні та вітальня натомість розташовані у головному будинку, проте потрапити до них можна саме пройшовши через цю вежу.



Простір під першим маршем сходів служить їдальнею / Фото Archdaily

Таким чином весь головний будинок став простором, який тримається на відстані від гамірних вулиць.



Нагорі є невеличкий публічний простір / Фото Archdaily

Весь простір має всього кілька квадратних метрів, а дістатись до головного будинку можна тільки з другого поверху "вежі". Також тут багато денного світла через прозору передню стіну, а інтер'єр виконаний повністю у білих тонах.

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Також тут є невеличка ванна кімната / Фото Archdaily