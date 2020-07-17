Немов сторожова вежа: надзвичайно вузький двоповерховий будинок з'явився в Японії – фото
В місті Кіото, що в Японії, місцеві архітектори спроєктували двоповерхову прибудову до основного будинку. Зовні вона нагадує сторожову вежу з прозорою передньою стіною, адже будівля є надзвичайно вузька. Прибудова служить місцем розташування сходової клітки та публічних просторів для мешканців.
Загалом уся прибудова як зовні так і зсередини є повністю білосніжною, повідомляє Archdaily.
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Попри те, що простір схожий більше на прохідну зону, тут також розташована кухня, їдальня та одна з ванних кімнат.
На ніч тут опускають штору / Фото Archdaily
Спальні та вітальня натомість розташовані у головному будинку, проте потрапити до них можна саме пройшовши через цю вежу.
Простір під першим маршем сходів служить їдальнею / Фото Archdaily
Таким чином весь головний будинок став простором, який тримається на відстані від гамірних вулиць.
Нагорі є невеличкий публічний простір / Фото Archdaily
Весь простір має всього кілька квадратних метрів, а дістатись до головного будинку можна тільки з другого поверху "вежі". Також тут багато денного світла через прозору передню стіну, а інтер'єр виконаний повністю у білих тонах.
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Також тут є невеличка ванна кімната / Фото Archdaily