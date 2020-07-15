Індуська студія архітектури Nudes розробила школу в місті Пуна, яка покрита рослинами та увінчана велосипедною доріжкою у формі символу нескінченності. Будівля складається з двох циліндричних веж, які обгорнуті зеленню.

У 32 метрах на найвищій точці школи буде розміщена велика аудиторія, повідомляє Dezeen.

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Ступінчасті балкони, повністю вкриті рослинами, створили вертикальний ліс вгору по фасаду.



Школа має форму знака нескінченності / Фото Dezeen

Пуна (місто, де побудували школу) розташоване приблизно за три години дороги від Мумбаї, і місто стало свідком різкої урбанізації в останнє десятиліття,

– розповів один з архітекторів.



Фасад повністю складається з бетонних балконів / Фото Dezeen

Заняття у "лісовій школі" дозволяють дітям перебувати ближче до природи та водночас навчитися дбати про рослини. Будівля має шанси перемогти на екологічному конкурсі в Індії.



Дітей тут навчають екологічних ініціатив / Фото Dezeen

Також зелень дозволить поліпшити екологічний фон міста, яке страждає від забрудненого повітря. Окрім велосипедної доріжки на даху школи, на рівні підвалу пропонують розмістити басейн і тенісні корти.

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Тенісні корти розмістять в підвалі / Фото Dezeen

Через пандемію коронавірусу будівництво розпочнеться у 2021 році.