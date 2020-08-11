Ділянка розташована у містечку на півночі Швейцарії, у передмісті, де довкола чимало будинків, а також багато зелених насаджень. Будинок спроєктували на основі побажань замовників – підкреслити важливість землі та зробити цю особливість червоною ниткою для всього проєкту.

Дім розташований близько до дороги, що дозволяє швидко та комфортно доїхати з міста, але так само перебуває посеред невеличкого лісу: дерева різних видів, газон та гравійна доріжка, вистелена квітковими рослинами – всі ці деталі забезпечують додаткову приватність, про це пише авторитетне видання Archdaily.

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Житловий будинок з 5-ти квартир площею 45 квадратних метрів, кожна складається з спальні, ванної кімнати, кухні та їдальні з вітальнею.



Вікна у комплексі різних розмірів / Фото Archdaily

Організація простору дуже проста та функціональна: центральні сходи, що ведуть до двох квартир на кожному поверсі, тоді як у підвалі є технічна кімната та квартира для прийому гостей.



Дизайн інтер'єру перегукується із зовнішнім світом / Фото Archdaily

Також варто відзначити структуру будівлі, адже вона є дещо гібридною – фундамент та сходи з оголеного бетону, натомість всі стіни та підлога виконані зі збірних дерев'яних елементів.



Текстура фасаду неоднорідна / Фото Archdaily

Оздоблення фасаду ділиться на оголений бетон у нижній частині та кладка цеглою у верхній частині. Внутрішні стіни корпусів виготовлені з ялини із білою глазур'ю.



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