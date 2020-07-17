Розташований в щільному мікрорайоні, будинок створений для забезпечення візуальної конфіденційності мешканців із застосуванням озеленення, щоб забезпечити комфорт для мешканців.

Подвійний фасад допомагає регулювати температуру всередині будинку. Він також розроблений з можливістю повністю відкритих розсувних дверей для поперечної вентиляції та напіввідкритих варіантів відмикання, пише видання Archdaily.

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Ступінь перфорації контролюється розмірами отворів, вони розташовані під різним кутом.



Архітектурний план котеджу в Сінгапурі / Фото Archdaily

Теплове навантаження та кондиціонування будинку мінімізовано, а охолодження здійснюється за допомогою поперечної вентиляції.



Отвори у фасаді відповідають за вентиляцію / Фото Archdaily

Інтер'єр будинку складається із серії добре пропорційних житлових приміщень. На першому поверсі вітальня та їдальня – вони переходять в сад та басейн.



Спальня виглядає доволі мінімалістично / Фото Archdaily

Сімейний номер на другому поверсі потім перетворюється на гостинний гостьовий набір, а коридори стають бібліотеками. І тераса на даху з панорамним видом на околиці.



Сходи ведуть на терасу / Фото Archdaily

Дизайнери впевнені, що такий "зелений" та екологічний будинок може змінити уявлення людей про грамотне використання невідновлюваних ресурсів Землі.

Дивіться більше фото будинку із фасадом-решетом: