На замовлення новозеландського бренду пива Emerson’s Brewery побудували мініатюрний паб на двох людей та одного бармена. Таким чином компанія вирішила відсвяткувати вихід тамтешніх мешканців з карантину. Більше фото та відео – дивіться в матеріалі.

Цікаво, що паб відвідувачі можуть забронювати лише на 27 хвилин, повідомляє Muse by Clio.

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Паб є невеличким самотнім будиночком, який облицьований чорним деревом. Всередині приміщення має довжину 8 метрів і ширину 2 метри. Також тут є два стільці і дуже маленьке піаніно.



Бренд пива вкладає в такий паб цілу філософію / Фото Muse by Clio

Ми вважаємо за краще якість, а не кількість. І на відміну від інших ремісничих броварень, у нас немає нескінченного списку новинок. Ми хотіли познайомити людей з цим продуманим, безтурботним стилем. Вам не потрібно бути у величезному гастро-барі, щоб насолодитися нашим пивом. У пабі є все, що вам потрібно, щоб насолодитися ідеальним пивом, і нічого більше,

– розповіли у компанії.



Паб здатен помістити лише двох осіб / Фото Muse by Clio

За словами представників компанії, Паб – це ідеальне місце для старих друзів, щоб зібратися разом і виголосити тост, коли нація виходить з ізоляції.



Стіни в пабі щедро задекоровані / Фото Muse by Clio

Нова Зеландія сьогодні є однією з тих країн, де майже не залишилось хворих на коронавірус.

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