31 травня у Нью-Йорку у 84-річному віці помер американський художник та скульптор болгарського походження Крісто, який прославився обгортанням визначних споруд та монументів у тканину.

Христо Владіміров Явашев, який відомий під псевдонімом Крісто народився і виріс у Болгарії, повідомляє Дім 24.

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Ще у 1957 році Крісто нелегально перебрався до Австрії.

Що відомо про життя Крісто

Народився майбутній скульптор у 1935 році в місті Грабово. З 1953 до 1956 року навчався у Художній академії в Софії.



Крісто біля однієї зі своїх найпопулярніших інсталяцій / Фото Getty images

Після втечі з рідної країни спочатку митець жив у Відні та Женеві, а потім у Парижі. Проте більшу частину життя Крісто прожив у Нью-Йорку, переїхавши туди 1964 року.

Вже у 1973 році він одержав громадянство США.

Крісто прожив життя сповна, і не лише задумував те, що здавалося неможливим, але й втілював задуми,

– йдеться у заяві про смерть художника.

Якими проєктами прославився Крісто

Напевно найвідомішою інсталяцією скульптора є загорнутий у сріблясту тканину берлінський Рейхстаг у 1995 році.

У 1970 – 1972 роках Крісто ініціював проєкт розгортання 400-метрового полотна над прірвою в Скелястих горах в штаті Колорадо.



Інсталяції з полотном стали найпопулярнішими роботами Крісто / Фото Wikipedia

Ще один з культових проєктів Крісто є його піраміда з бочок заввишки 20 метрів. ЇЇ розташували у 2018 році в лондонському Гайд парку.

Ще одним проєктом під назвою "Парасолі" було розміщення понад тисячі жовтих парасоль у Каліфорнії та синіх на території Японії.



В Японії розмістили парасолі синього кольору / Фото Wikipedia

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Також планується обгортання Тріумфальної арки у Парижі сріблясто блакитною тканиною із червоними мотузками. Інсталяцію представлять в період між 8 вересня і 2 жовтня 2021 року.