Архітектурна компанія Tribeca Rogue розробила дизайн житлової багатоповерхівки, яка покликана інтерпретувати архітектуру XIX століття. Таким чином новий будинок має усі зручності для мешканців, проте не вибивається з історичної забудови Мангеттена.

Місця для будівництва майже не було, саме тому дизайнери використали кожен наявний квадратний метр, пише Archdaily.

Вас зацікавить: Танцююча будівля: неординарний дизайн офісу у США

Загалом будівля має 1672 квадратних метрів. На першому поверсі тут розташовані магазини та в'їзд до паркінгу. Решта 7 поверхів займають квартири, а на горі розташовані пентхауси з прекрасною панорамою Мангеттена.



Будівля не виділяється з навколишньої забудови / Фото Archdaily

Вигляд глибоко посаджених вікон у повний зріст, які укладені в металевий фасад перегукується із чавунним фасадом сусідньої будівлі зразка італійського Відродження 1857 року.



Архітектори використали весь потенціал ділянки / Фото Archdaily

Пентхаус на сьомому поверсі дозволяє насолодитися облаштованими терасами, а дах відкриває чарівний вид на околиці всім мешканцям. Архітектори також розробили інтер'єри з використанням палітри легких матеріалів та великої кількості природного світла.



Єдиною відмінністю є широкі вікна, які не притаманні сусіднім будинкам / Фото Archdaily

Завдяки низці спритних кроків, ця компактна будівля поєднує впевнену індивідуальність, яка поважає історичний контекст,

– розповідає один з проєктантів.

До теми: Щоб не загороджувати собор в серці Лондона побудували "похилу" вежу – фото



Всередині створили легкий та світлий дизайн / Фото Archdaily