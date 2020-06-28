Оазис в діловому районі: будівля з "тканим" фасадом та зеленим парком з Ванкувера – фото
У місті Ванкувер, що в Канаді, зводять будинок поряд з історичним приміщенням. Проєкт повинен створити міський оазис посеред бетонних джунглів. Нове приміщення буде використовуватись як міський паркінг та торговий центр. Проте головною особливістю тут є "тканий" фасад.
Заплановано завершити будівництво у 2025 році, проєкт передбачає 1500 квадратних метрів простору за рахунок двох верхніх поверхів вежі, пише Archdaily.
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Під час розробки фасаду архітектори черпали натхнення у зовнішньому вигляді сучасних історичних будинків.
На верхніх поверхах фасад має кишеньки для зелені / Фото Archdaily
Фірма відчула, що найкращим способом завершити будівлю було створити споруду, яка буде одночасно сучасною та позачасовою,
– розповів один з архітекторів.
Поряд розташована історична будівля / Фото Archdaily
Вікна в червоному фасаді створюють "витканий" зовнішній вигляд. Така структура дозволяє грати зі світлом для створення глибини.
Більша частина вежі використовується під паркінг / Фото Archdaily
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В головній вежі скло плоске, нижче фасад згортається всередину, щоб створити кишені для зеленого простору.