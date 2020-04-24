Обвуглене житло: в Лондоні побудували маленький чайний будиночок

Архітектурна компанія Will Gamble Architects зробила прибудову до приватного будинку в Західному Лондоні. Прибудова виконана в стилі "обвугленого" чайного будиночка.

Дизайн прибудови присвячений японській культурі та нагадує типовий чайний будиночок, пише Dezeen.

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Обпалювання – це традиційний японський метод обробки деревини під час будівництва.



Чайний будиночок є лише прибудовою до основного помешкання / фото: Dezeen

Концепція черпання натхнення з японської архітектури матеріалізувалася з бажання клієнтів використовувати обвуглений брус,

– розповіли в архітектурній фірмі.

Будиночок є доволі тісним, але має досить велику кухню відкритого плану та обіднього простору, звернену до заднього двору.



Кухонні поверхні тут облицьовані мармуром / фото: Dezeen

Хоч зовні здається, що уся прибудова складається з обвугленого дерева, проте почорнілий елемент там лише один.

Глибину та тон чорного кольору неможливо досягти за допомогою альтернативних методів, таких як фарбування,

– пояснили суть такої технології архітектори.

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Також метод обпалювання краще захищає будинок від несприятливих погодних умов / фото: Dezeen

Важливою складовою традиційного чайного будиночка є сад з квітами. Тут можна знайти грядки, на яких висаджені білі квіти береза.