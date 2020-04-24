24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Обвуглене житло: в Лондоні побудували маленький чайний будиночок

- Читать новость на русском
Архітектурна компанія використовувала традиційну японську технологію
Архітектурна компанія використовувала традиційну японську технологію / Dezeen

Архітектурна компанія Will Gamble Architects зробила прибудову до приватного будинку в Західному Лондоні. Прибудова виконана в стилі "обвугленого" чайного будиночка.

Дизайн прибудови присвячений японській культурі та нагадує типовий чайний будиночок, пише Dezeen.

Популярне: В Токіо побудували креативний будинок, який пронизує бетонний марш сходів – фото

Обпалювання – це традиційний японський метод обробки деревини під час будівництва.


Чайний будиночок є лише прибудовою до основного помешкання / фото: Dezeen

Концепція черпання натхнення з японської архітектури матеріалізувалася з бажання клієнтів використовувати обвуглений брус,
– розповіли в архітектурній фірмі.

Будиночок є доволі тісним, але має досить велику кухню відкритого плану та обіднього простору, звернену до заднього двору.


Кухонні поверхні тут облицьовані мармуром / фото: Dezeen

Хоч зовні здається, що уся прибудова складається з обвугленого дерева, проте почорнілий елемент там лише один.

Глибину та тон чорного кольору неможливо досягти за допомогою альтернативних методів, таких як фарбування,
– пояснили суть такої технології архітектори.

Вас зацікавить: Будинок у вигляді водоспаду: у В'єтнамі молода пара побудувала креативне житло – фото


Також метод обпалювання краще захищає будинок від несприятливих погодних умов / фото: Dezeen

Важливою складовою традиційного чайного будиночка є сад з квітами. Тут можна знайти грядки, на яких висаджені білі квіти береза.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Будівництво Дім Велика Британія Лондон Власна квартира
blog_ava
Дерева у вікнах: фото п'ятикутного житлового будинку, який "потонув" у зелені
сьогодні
 