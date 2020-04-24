Обвуглене житло: в Лондоні побудували маленький чайний будиночок
Архітектурна компанія Will Gamble Architects зробила прибудову до приватного будинку в Західному Лондоні. Прибудова виконана в стилі "обвугленого" чайного будиночка.
Дизайн прибудови присвячений японській культурі та нагадує типовий чайний будиночок, пише Dezeen.
Популярне: В Токіо побудували креативний будинок, який пронизує бетонний марш сходів – фото
Обпалювання – це традиційний японський метод обробки деревини під час будівництва.
Чайний будиночок є лише прибудовою до основного помешкання / фото: Dezeen
Концепція черпання натхнення з японської архітектури матеріалізувалася з бажання клієнтів використовувати обвуглений брус,
– розповіли в архітектурній фірмі.
Будиночок є доволі тісним, але має досить велику кухню відкритого плану та обіднього простору, звернену до заднього двору.
Кухонні поверхні тут облицьовані мармуром / фото: Dezeen
Хоч зовні здається, що уся прибудова складається з обвугленого дерева, проте почорнілий елемент там лише один.
Глибину та тон чорного кольору неможливо досягти за допомогою альтернативних методів, таких як фарбування,
– пояснили суть такої технології архітектори.
Вас зацікавить: Будинок у вигляді водоспаду: у В'єтнамі молода пара побудувала креативне житло – фото
Також метод обпалювання краще захищає будинок від несприятливих погодних умов / фото: Dezeen
Важливою складовою традиційного чайного будиночка є сад з квітами. Тут можна знайти грядки, на яких висаджені білі квіти береза.