Поблизу столиці Перу з'явився офіс, який має всього 4 поверхи. Окрім зручностей на зразок барбекю чи басейну, будівля пропонує приголомшливий краєвид, адже поряд розташований Тихий океан та мегаполіс. Більше про затишний офіс в Перу – читайте в матеріалі.

Архітектори поставили собі питання яким чином будівля може протистояти сухому, кам'янистому та ще й горбистому ландшафту, повідомляє Archdaily.

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Після довгих роздумів було вирішено зробити приміщення, яке матиме всього лише 4 поверхи.



Офіс займатиме лише верхній поверх / Фото Arcdaily

В задній частині будинку розмістять обідню зону, адже саме звідси відкривається вид на місто та Тихий океан. На рівні вулиці розмістили зони соціального життя разом з терасою на даху, а також басейном, садом, барбекю та ігровою кімнатою.



Будівля ідеально вписалася у пагорби / Фото Archdaily

На нижньому рівні розташована вітальня, з якої є доступ до внутрішнього дворика. Натомість на верхніх поверхах є робоче середовище, студія та ательє.



Тераси тут розташовані на даху / Фото Archdaily

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Строгість, гнучкість та практичність – центральна складова будинку, яка виконує функції, які чітко орієнтовані на сімейне, студійне та робоче життя, внаслідок чого створюється приміщення, яке ідеально гармонує зі своєю ділянкою та ландшафтом.

Дивіться більше фото офісної будівлі з Перу: