Офіс в коробці: як в Лондоні переобладнали будівлю, якій понад 40 років – фото

У центрі Лондона переобладнали стару офісну будівлю під сучасні вимоги до робочого простору. Передбачається, що будівлю орендуватимуть компанії, які мають різні види діяльності.

Офіси мають площу 3716 квадратних метрів та займають третій і четвертий поверхи будівлі змішаного призначення, яка розташована на вулиці Вікторії, пише Dezeen.

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Будівля була зведена ще у 1977 році та зовні виглядала як вежа з окремих коробок. Архітектори вирішили зберегти ідею приватності для офісних працівників і в новому проєкті.



Будівля розташована в центрі Лондона / фото: Dezeen

Студія прагнула наслідувати "стільникову" модель будівництва.

Ми хотіли відштовхуватися від ідеї маленьких приватних офісних кімнат, які закриваються,

– розповіла представниця компанії Еліні Карабуїкіс.



Офісні будівлі сьогодні часто мають власні бари / фото: Dezeen

Водночас в студії розуміють вимоги до сучасних офісних просторів. Саме тому, приміщення доповнені залами для нарад, де за допомогою жалюзі та столів, можна облаштувати місця для проведення конференцій між двома та 22 людьми.



Планування в будівлі вирішили зберегти / фото: Dezeen

Щодо загального планування, то в центрі кожного поверху розташований наскрізний атріум, який дає багато простору на першому поверсі. До верхнього поверху офісу можна дістатись підвісними сходами.

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Колір металевих сходів контрастує з нейтральними кольорами нижнього рівня / фото: Dezeen

Майбутній орендар офісного приміщення окрім робочих кабінетів, отримає терасу на даху, тренажерний зал та бар.