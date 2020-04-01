Офісна будівля стала безконтактною: усе через пандемію коронавірусу

Естонська технологічна компанія Ninja Solutions запустила систему, що дозволяє співробітникам офісної будівлі у Талліні уникати дотиків до дверних ручок та кнопок ліфтів.

Тепер орендарі мають змогу відкривати двері, запускати ліфти та контролювати температуру у приміщеннях за допомогою смартфонів. А усі співробітники служби безпеки офісної будівлі були замінені на систему спостереження, повідомляє GCR.

За словами Мадіса Лааса, ІТ-директора Ninja Solutions, компанія і раніше планувала запустити проєкт безконтактного офісу цієї весни, тож пандемія COVID-19 лише прискорила процес.

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Пілотну інтеграцію інтерфейсу здійснили у таллінському офісному центрі Navigator, орендарями якого є естонські філії Bentley та Carlson Wagonlit Travel, стоматологічна клініка, інвестиційні та рекламні компанії. "Ми не знаємо, як довго триватиме ця пандемія, але навряд вона завершиться через кілька тижнів. У нашій будівлі працюють сотні співробітників — і хоча зараз в основному у віддаленому режимі з дому, проте потреба у частих відвідуваннях існує", — пояснив представник управляючої компанії офісного центру Федір Поляков.