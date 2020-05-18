Оглядини нової квартири в 3-D якості: що нас чекає в майбутньому – відео
Компанія Lumion запускає 3D-рендеринг спеціально для архітекторів. Компанія створює короткі 3-D відео з візуалізацією архітектурного проєкту в реальному часі. Прогнозують, що в найближчому майбутньому покупці будинків чи квартир перед інвестицією зможуть детально ознайомитись з майбутнім житлом просто переглянувши відео.
За словами розробників, така технологія повинна спростити процес продажу проєктів для архітекторів, пише Archdaily.
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Кінцевий результат допомагає клієнтам детально ознайомитись з дизайном майбутнього житла. На відео також будуть деталізовані рослини, дерева, машини, люди та решту предметів.
Так виглядає візуалізація інтер'єру квартири в реальному часі / фото: Archdaily
Крім того, архітектори зможуть ще більше підсилити реалістичність свого дизайну за допомогою тисяч пропонованих матеріалів.
Для створення візуалізації треба мати фото готового проєкту / фото: Archdaily
Замість звичайних фото розробленого дизайну, покупці зможуть з дому переглянути все, що їх цікавить у реальному часі.
Дивіться відео візуалізації архітектурних проєктів:
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Програма покликана "оживити" дизайнерські проєкти / фото: Archdaily