Оглядини нової квартири в 3-D якості: що нас чекає в майбутньому – відео

Компанія Lumion запускає 3D-рендеринг спеціально для архітекторів. Компанія створює короткі 3-D відео з візуалізацією архітектурного проєкту в реальному часі. Прогнозують, що в найближчому майбутньому покупці будинків чи квартир перед інвестицією зможуть детально ознайомитись з майбутнім житлом просто переглянувши відео.

За словами розробників, така технологія повинна спростити процес продажу проєктів для архітекторів, пише Archdaily.

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Кінцевий результат допомагає клієнтам детально ознайомитись з дизайном майбутнього житла. На відео також будуть деталізовані рослини, дерева, машини, люди та решту предметів.



Так виглядає візуалізація інтер'єру квартири в реальному часі / фото: Archdaily

Крім того, архітектори зможуть ще більше підсилити реалістичність свого дизайну за допомогою тисяч пропонованих матеріалів.



Для створення візуалізації треба мати фото готового проєкту / фото: Archdaily

Замість звичайних фото розробленого дизайну, покупці зможуть з дому переглянути все, що їх цікавить у реальному часі.

Дивіться відео візуалізації архітектурних проєктів:

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Програма покликана "оживити" дизайнерські проєкти / фото: Archdaily