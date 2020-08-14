Будинок з деревини обрамлює Тихий океан в Коста-Ріці. Студія Saxe змогла спроєктувати будинок так, аби він залишався непоміченим, тим самим у будинку запанувала атмосфера інтимності та затишку.

Темні та матові матеріали надихнули архітекторів, адже вони пов'язують будинок із навколишнім середовищем та гармоніюють між собою. Будинок Tres Amores використовує силу сонця для нагрівання води, мінімізації споживання енергії, а також переробляє воду через фільтри та використовує сучасні системи очисних споруд, пише видання Archdaily.

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Разом з інженерами Studio Saxe вирішив створити легку сталеву конструкцію, яка була б міцною та стійкою. Тікова деревина є поширеним матеріалом у зоні, яка має постійний ресурс, і таким чином студія та клієнт використати саме його. Поєднання стародавніх та нових технологій створює архітектуру, яка є одночасно актуальною та позачасовою.



Будинок зливається із ландшафтом / Фото Archdaily

Біокліматичний дизайн створює ідеальний технічний процес проєктування для наукового розуміння моделей вітру, впливу сонячних променів, температури та багатьох інших аспектів, щоб потім розумно сформувати дизайн, щоб адаптуватись до цих умов без використання активних енергетичних заходів.



Панорамні вікна додали особливого шарму / Фото Archdaily

Цей дизайн є чітким відображенням підходу до дизайну, який поєднує в собі передумови високих технологій з низькотехнологічними методами будівництва.

Більше фото неймовірного котеджу з Коста-Рики: