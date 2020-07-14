Окрема екосистема: в Німеччині з'явиться офісна будівля з 6 різними ландшафтами – фото
Дизайнерська студія MVRDV оприлюднила новий план перетворення їхнього виставкового павільйону з всесвітньої виставки 2000 року в Ганновері на величезний офісний комплекс. Тут будуть представлені 6 різних природних ландшафтів, а також студентські гуртожитки.
Команда архітекторів прагне переосмислити оригінальну концепцію проєкту для колишнього виставкового павільйону, який демонтувати буде занадто дорого, повідомляє Archdaily.
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Усі шість нідерландських ландшафтів будуть складені у вежу, а решта площі стане відкритим простором. З роками, будівля стане відомим орієнтиром для сталого дизайну, адже проєкт може бути самодостатньою екосистемою.
Офісний комплекс раніше був виставковим павільйоном / Фото Archdaily
В комплексі розміщуватимуться офіси, конференц-зали та гуртожиток. А ландшафт лісу, ґрунтові "дюни", купол на даху та зовнішні сходи будуть збережені. Ступінчасті дахи зроблені як різнокольорові тераси з садами та спортивною інфраструктурою.
Тераси тут різнокольорові / Фото Archdaily
Відмінності між поверхами стануть хорошим робочим простором. Ви зможете працювати на дюнах, в лісі чи біля води,
– розповів один з дизайнерів.
Загалом тут будуть представлені 6 ландшафтів/ Фото Archdaily
Команда архітекторів зазначає, що більшість нових споруд матиме 9 поверхів, де розмістяться 370 квартир для студентів. Найнижчий рівень пропонує велосипедний та автомобільний паркінг. Зокрема місця тут вистачить на понад 300 двоколісних.
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Будівля також є доволі екологічною / Фото Archdaily