Оновлена інформація про майно та об’єкти Києва стала доступна онлайн

Запрацювала оновлена платформа інформаційно-аналітичної системи "Майно", інформують в Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА. Нова версія більш зручна для користування – зокрема, значно розширений функціонал.

Ознайомитись із ІАС "Майно" можна за посиланням. На платформі доступна вся відкрита інформація про об’єкти міської інфраструктури. Усього тут 11 розділів:

Пам’ятки культурної спадщини

Транспорт

Бюджетні витрати

Пайова участь, Інвестиційні об’єкти

Освітня мапа

Адресний реєстр

Штрафи

Земельні ділянки

ДТП

Комплексна система відеоспостереження

Містобудівна документація/Генплан

Об'єкти бюджетних витрат у системі "Майно" / КМДА

Наприклад, тепер мешканцям будинків, що є культурними пам’ятками, у разі необхідності не потрібно запитувати відповідну інформацію в профільному департаменті та чекати на відповідь. У системі є всі необхідні дані щодо стану будівлі, наявних документів, дозволів на виконання робіт або останніх інспекційних перевірок пам’яток культурної спадщини. Те саме за іншими розділами: статистика ДТП, коли востаннє ремонтувалась дорога біля будинку, заповненість школи тощо.

Об'єкти транспортної інфраструктури у системі "Майно" / КМДА

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Крім того, відтепер зі смартфонів можна оглянути паркувальний простір столиці. А в розділі "Паркування" водії, чиї авто були евакуйовані, мають змогу переглянути всю необхідну інформацію. На платформі з’явилася інтерактивна мапа зелених зон Києва з повним переліком парків, скверів, лісопаркових зон та їх облаштуванням. Також оновлено інтерактивну мапу закладів освіти, на якій можна побачити зони їх обслуговування.

ІАС "Майно" це система, яка дозволяє швидко отримувати інформацію про майнові та інші об’єкти міської території. Вона надає величезну кількість інформації — від обліку комунального майна та незаконної забудови до моніторингу доріг і надання містобудівної документації.

Система створена у рамках програми "Цифрова столиця".