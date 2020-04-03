Оприлюднено рейтинг найдорожчих для забудови міст світу
Згідно щорічному Міжнародному індексу вартості будівництва (ICC), до трійки найдорожчих для забудови міст потрапили Лондон, Нью-Йорк і Гонконг. А ось усі три найдешевші для забудови міста знаходяться в Індії – це Бангалор, Нью-Делі і Мумбаї.
Головними критеріями рейтингування є специфіка нерухомості та рівень її якості. Так, згідно звіту, у таких містах, як Лондон, значно зросли витрати на дорогі готелі та житлові будинки. Це є відображенням так званого глобального ринку розкоші, проте стосується лише невеликої частини дуже розвинених і щільно забудованих міст.
10 найдорожчих для забудови міст
- Лондон
- Нью-Йорк
- Гонконг
- Женева
- Сан-Франциско
- Копенгаген
- Токіо
- Цюріх
- Дублін
- Единбург
10 найдешевших для забудови міст
- Бангалор
- Нью-Делі
- Мумбаї
- Куала-Лумпур
- Шеньчжень
- Ухань
- Гуанчжоу
- Ченду
- Бангкок
- Ханчжоу
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Цьогорічний звіт закінчили лише після того, як став зрозумілим масштаб пандемії COVID-19 та її економічні наслідки. Зокрема зазначається, що саме це стане головним викликом для будівельної галузі цього року.
Другим завданням, що постає перед будівельниками, є необхідність скоротити кількість викидів парникових газів. Згідно статистичних даних, тільки на будівельні процеси припадає майже 12% світових викидів CO2, пов'язаних з енергією, а опалення та охолодження будинків – одна з найбільших причин глобального потепління.
Звіт складено міжнародною консалтинговою компанією з проєктування, інжинірингу та управління Arcadis. Що переглянути його повний текст, натисніть тут.