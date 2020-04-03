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Оприлюднено рейтинг найдорожчих для забудови міст світу

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Лондон - найдорожче для забудови місто у світі / Фото з відкритих джерел

Згідно щорічному Міжнародному індексу вартості будівництва (ICC), до трійки найдорожчих для забудови міст потрапили Лондон, Нью-Йорк і Гонконг. А ось усі три найдешевші для забудови міста знаходяться в Індії – це Бангалор, Нью-Делі і Мумбаї.

Головними критеріями рейтингування є  специфіка нерухомості та рівень її якості. Так, згідно звіту, у таких містах, як Лондон, значно зросли витрати на дорогі готелі та житлові будинки. Це є відображенням так званого глобального ринку розкоші, проте стосується лише невеликої частини дуже розвинених і щільно забудованих міст.

10 найдорожчих для забудови міст

  1. Лондон
  2. Нью-Йорк
  3. Гонконг
  4. Женева
  5. Сан-Франциско
  6. Копенгаген
  7. Токіо
  8. Цюріх
  9. Дублін
  10. Единбург

10 найдешевших для забудови міст

  1. Бангалор
  2. Нью-Делі
  3. Мумбаї
  4. Куала-Лумпур
  5. Шеньчжень
  6. Ухань
  7. Гуанчжоу
  8. Ченду
  9. Бангкок
  10. Ханчжоу

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Цьогорічний звіт закінчили лише після того, як став зрозумілим масштаб пандемії COVID-19 та її економічні наслідки. Зокрема зазначається, що саме це стане головним викликом для будівельної галузі цього року.

Другим завданням, що постає перед будівельниками, є необхідність скоротити кількість викидів парникових газів. Згідно статистичних даних, тільки на будівельні процеси припадає майже 12% світових викидів CO2, пов'язаних з енергією, а опалення та охолодження будинків – одна з найбільших причин глобального потепління.

Звіт складено міжнародною консалтинговою компанією з проєктування, інжинірингу та управління Arcadis. Що переглянути його повний текст, натисніть тут.

Автор: Ліза Астахова
Теги: Ринок нерухомості Новини нерухомості Новини нерухомості світу Дім Бізнес та інвестиції
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