0914 Flagship Store – це багатоцільовий комерційний простір для корейської компанії шкіряних сумок. Simone – компанія виробник і вони вже 30 років працюють над брендами люксового класу – Burberry, Michael Kors, Coach.

Simone випустила свій перший розкішний бренд "0914" і побудувала 0914 Flagship S, що розташований у центрі комерційної зони високої моди в Сеулі, пише видання Deezen.

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Магазин, розташований в районі парку Dosan Park, переповнений магазинами високої моди та ресторанами люскового сегменту.



Фасад виглядає вражаюче / Фото Deezen

Форма будівлі сформувалася в образі сот з невеликими будиночками. Існує контраст між білою коробкою та цегляними будинками за формою, кольором та фактурою, що посилює ефект гравірування.



Виробництво дизайнерських сумочок розміщене на одному з поверхів / Фото Deezen

Проєкт перетворився у внутрішній простір для магазинів та художніх студій. На підземному рівні багаторівнева площа – місце, де майстри і дизайнери можуть проводити переговори із замовниками та відвідувачами.



Незвачаючи на невелику площу – простір вмісткий / Фото Deezen

Цегляні сходи у проєкті відповідають за подіум на період проведення можних показів. Дах – був розроблений як вілла, піднята над водою у прихованому саду. Дворівнева площа даху заповнена водою та зеленими насадженнями.



Дизайнери передбачили й зону відпочинку / Фото Deezen

Сучасний простір сподівається стати центральним, таким, де накопичена виробнича потужність відповідає молодій дизайнерській енергії.