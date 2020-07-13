Неподалік столиці Китаю Пекіна (Бейджина) розташована печера, яка охороняється ЮНЕСКО. Проте, після повеней у 2012 році, печери вирішили вберегти шляхом побудови накриття. В результаті схил гори тепер виглядає так, ніби на ньому поселився величезний броненосець.

Всередині печери утворились тріщини, а грунт має схильність до ерозії, повідомляє Archdaily.

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Щоб врятувати пам'ятку, китайські інженери та архітектори разом створили проєкт та втілили його в життя в дуже короткі терміни. Зокрема від моменту підтоплення, до моменту відкриття пам'ятки для відвідувачів, пройшло всього 6 років.



Панцир охороняється ЮНЕСКО / Фото Archdaily

Найважливішою частиною програми порятунку печери є саме захисне укриття. Його розробили для запобігання потрапляння всередину дощу, снігу, граду та інших опадів. Конструкція складається з багатьох пластинок, щоб знизити температуру в печері та запобігти підвищеній вологості.



Кожна пластина тут стоїть під певним кутом / Фото Archdaily

Вся конструкція була зібрана на місці, щоб мінімізувати витрати на будівництво, а пластинки з часом мають бути поглинуті зеленню.



Був великий ризик завалу печери / Фото Archdaily

Перепад висот між двома крайніми рядами опор близько 30,7 метра, тоді як максимальна висота укриття від землі близько 35,7 метра.



Також тут провели укріплення грунту / Фото Archdaily

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Всього конструкція має 825 пластинок, які забезпечують печеру денним світлом, вентиляцією та запобігають її підтопленню.