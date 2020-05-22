Пасивний дохід та зручне розташування: які переваги інвестицій в готельні апартаменти – деталі

Інвестиції в нерухомість завжди вигідні. Проте, якщо у вас не має часу шукати орендарів, вирішувати проблеми та займатись ремонтом, то отримати дохід у вас не вийде. Яка альтернатива? У світі набирає популярності модель інвестицій в готельні апартаменти – ви купуєте номер, можете проживати в ньому. А вже у вашу відсутність нерухомість здають для проживання клієнтам готелю. Детальніше – на Дім 24.

Купуючи апартаменти в LEV CITY HOTEL від Lev Development, вам не доведеться обслуговувати свою нерухомість, адже за вас це робитиме міжнародний готельний оператор. Натомість ви будете власником апартаментів та отримуватимете пасивний дохід, повідомляє Дім 24.

Більше: Чому інвестувати в LEV CITY HOTEL вигідно навіть під час пандемії

Чим конкретно займатиметься готельний оператор



Вам не доведеться займатись обслуговуванням номеру / фото: LEV CITY HOTEL

Маркетинг, централізована здача апартаментів в оренду, ремонт та повноцінне обслуговування номерів робитимуть за вас.

В який саме готель варто інвестувати та який дохід?LEV CITY HOTEL – це другий в Україні і єдиний у Львові мережевий готель міського типу, де можна придбати номер в приватну власність, щоб отримувати пасивний дохід від 9 800 доларів на рік і більше.

Чому туристи вибиратимуть саме LEV CITY HOTEL

Готель пропонує 87 дизайнерських номерів, ресторан CITY-кафе, патіо-зону для відпочинку та бібліотеку, бізнес-зону для зустрічі до 10 людей.



Номери розроблені відомим львівським дизайнером Марком Савицьким / фото: LEV CITY HOTEL

Ваші гості отримають альтернативний формат житла майже в центрі міста за розумні гроші та відразу всі зручності під одним дахом: ресторан, дитячу кімнату, конференц-зал, систему безпеки, паркінг, пральню, консьєржа та інше.



Готель має вигідне розташування / фото: LEV CITY HOTEL

Важливою перевагою є розташування готелю:

10 хвилин пішки до центру;

2 кілометри від Оперного театру;

2,6 кілометра до залізничного вокзалу;

5,7 кілометра до міжнародного аеропорту імені Данила Галицького;

70 кілометрів до польського кордону.

Який потік туристів у Львові?До пандемії Львів відвідували понад 2 мільйони туристів щороку, а після послаблення карантину Львів стане ще популярнішим серед українських туристів, які раніше відпочивали закордоном.

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Чи існують в Україні схожі готелі



Незабаром готель вводитимуть в експлуатацію / фото: Premier Resort Hotel

LEV CITY HOTEL – єдиний мережевий готель міського типу у Львові. Проте компанія Lev Development вже має досвід реалізації схожого проєкту. Зокрема, добігає кінця будівництво готелю Premier Resort Hotel неподалік гірськолижного курорту Буковель. Тут інвестори вже розкупили більшість апартаментів і зможуть отримувати пасивний дохід вже після початку роботи готелю.