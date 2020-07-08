В Болоньї, що в Італії, архітектори створили креативний дизайн концертного залу. Архітектурний стиль є спадщиною давньої музичної традиції регіону, а план самої будівлі складається з 9 взаємопов'язаних кругових приміщень у вигляді пеньків. Також кожен з "пеньків" має свій високотехнологічний дах.

Окрім концертного залу, тут є аудиторії для студентів місцевої консерваторії, пише Archdaily.

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В ідеї створення різних приміщень, які пов'язані між собою, лежить метафора оркестру, який складається з різних людей, проте разом вони звучать прекрасно.



В дизайн залу заклали метафору / Фото Archdaily

Саме приміщення зведене з цегли, проте зовні облицьоване деревом з естетичних міркувань. До того ж, між деревом та цеглою утворена порожнина, яка служить як тепло та звукоізоляційна "подушка".

Всередині приміщення оздоблені дубом не лише з естетичних міркувань, але й для створення хороших акустичних можливостей інтер'єру.



Тут часто практикуються студенти / Фото Archdaily

Дах будівлі у вигляді дев'яти подвійних металевих пелюсток, підтримується невеликими металевими стовпчиками. До легкої покрівлі додається шар звукоізоляції.

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Такі "пелюстки" також можуть надавати тінь і використовують увігнуті дахи для розташування тут сонячних панелей.

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