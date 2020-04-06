Переосмислення простору: парк із басейном на уламках торговельного центру в Тайвані – фото

Голландське архітектурне бюро MVRDV перетворило колишній торговий центр China-Town на міський парк. Головна особливість проєкта – громадський басейн.

Новий парк отримав назву "Тайванська весна". Таке переосмислення громадського простору демонструє, що можна зробити з магазинами після остаточного переходу шопінгу в онлайн, зазначає видання Dezeen.

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Натхненням для нового простору стала природа – джунглі та водні канали. Справа в тому, що забудована частина Тайваню – дуже сіра, майже без паркових зон, на противагу "дикій" острівній природі. Тож у парку спеціально висадили місцеві рослини, які з часом перетворяться на пишні джунглі, характерні для інших частин острова. За планом, результату вдасться домогтися через два-три роки.

Вже через пару років тут будуть справжні джунглі / Dezeen

Басейном можна буде користуватись за будь-якої погоди / Dezeen

Торговельний центр China-Town був побудований над старою гаванню Тайваню в 1983 році. Архітектори навмисно зберегли елементи будівлі, щоб нагадати жителям про рішення влади закрити порт заради ТЦ. Колишній підземний паркінг перетворився на неглибоку водойму.

"У "Тайнаньской весни" люди зможуть купатися в зарослих зеленню залишках торговельного центру. Діти будуть плавати в руїнах минулого – як же це здорово!",

– говорить засновник MVRDV Віні Маас.

Раніше на цьому місці був підземний паркінг / Dezeen

Рівень води регулюватимуть в залежності від погоди / Dezeen

Архітектори спеціально залишили деякі елементи фундаменту та першого поверху колишнього ТЦ – тут з часом можуть з’явитись кав’ярні та торговельні приміщення. Крім того, залишки будівлі стали чудовим майданчиком для аркадних ігор.

Залишки старої будівлі стали частиною дитячих ігор / Dezeen

Новий громадський простір прийшовся до смаку всім / Dezeen

Окрім просто гарної локації для відпочинку, "Тайванська весна" також є частиною загального плану міської влади з озеленення, покращення пішохідних маршрутів та скорочення руху транспорту в місті.

Новий простір став частиною міського плану із скорочення кількості транспорту / Dezeen

Зелені насадження парку розвантажили сірий пейзаж міста / Dezeen